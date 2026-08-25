Beşiktaş, Onana ile yollarını ayırdı
BEŞİKTAŞ profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
BEŞİKTAŞ profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı