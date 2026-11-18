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EFOR Yatırım, KAP'a yaptığı açıklamada 2 milyar TL tutarında pay geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirketin ortağı Efor Holding ise daha önce 5 milyar TL'ye yükselttiği alım limiti kapsamında Borsa İstanbul'da Efor Yatırım paylarını almaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., pay fiyatının mevcut seviyelerinin şirketin faaliyet performansını tam olarak yansıtmadığı değerlendirmesiyle ve pay sahiplerinin menfaatlerini korumak amacıyla pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Efor Yatırım Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, geri alım programı için 2 milyar TL fon ayrılırken programın bir yıl süreyle uygulanması planlanıyor.

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurduğu karar kapsamında gerçekleştirilecek geri alım işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yürütülecek. Program kapsamında geri alınacak azami pay sayısı, ayrılan fon tutarını aşmayacak şekilde belirlenecek. Efor Yatırım, güçlü finansal yapısı ve faaliyet performansına duyduğu güven doğrultusunda hayata geçirdiği programın, şirket paylarının piyasa fiyatında istikrarlı ve sağlıklı bir oluşuma katkı sağlayacağını değerlendiriyor.

EFOR HOLDİNG'İN EFOR PAY ALIM LİMİTİ 5 MİLYAR TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ

Efor Yatırım'ın geri alım kararının yanı sıra, şirket ortaklarından Efor Holding A.Ş. de grup şirketlerine duyduğu güven doğrultusunda Borsa İstanbul'da Efor Yatırım payı alımlarını sürdürüyor. Efor Holding, bugün aldığı karar kapsamında Efor Yatırım payı alımı için belirlediği 2 milyar TL'lik limiti 5 milyar TL'ye yükseltmişti. Holding, bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 3,1 milyar TL tutarında alım gerçekleştirdi. Efor Holding, bugün itibarıyla toplam 352.216.918 adet Efor Yatırım payına sahip olup Şirket sermayesindeki payı yüzde 16,17'ye ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı