Rafa Silva, Benfica'ya transfer oldu
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan duyuruda transferin kesinleştiği belirtildi.
Beşiktaş, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "
"Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor