Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı

Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
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Eczacıbaşı Holding'den dev satış hamlesi geldi. Holdingden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Şişli'de bulunan '193 Ofis Binası'nın 2,25 milyar TL karşılığında satıldığı duyuruldu.

Eczacıbaşı Holding'den dev satış hamlesi geldi. Holding, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Levent semtinde bulunan '193 Ofis Binası'nı sattığını duyurdu.

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EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (ECILC) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, satışın 2,25 milyar TL karşılığında gerçekleştiği belirtildi.

Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı193 Ofis Binası

FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ BEKLENMİYOR

Açıklamada, satış işleminin şirketin ilgili dönem finansal tablolarında önemli bir etki yaratmasının beklenmediği de belirtildi.

Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı

ECILC'den KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile 02.06.2025 (bugün) tarihi itibarıyla satılmış olup, satış işleminin Şirketimizin ilgili dönem finansal tablolarına önemli bir etkisi olmasının beklenmediği hususunu yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. (*) Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz %37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. %11,54 oranında pay sahibidir."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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