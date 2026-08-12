Beşiktaş, Dusan Vlahovic Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 26 yaşındaki golcü oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı açıklandı.
Beşiktaş, Sırp santrfor Dusan Vlahovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
26 yaşındaki golcü oyuncunun akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı