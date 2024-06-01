Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
Süper Lig'i bu sezon 2. sırada bitiren ve İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
KAP GELDİ
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
JOSE MOURINHO'NUN KUPALARI
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23