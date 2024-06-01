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Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

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Süper Lig'i bu sezon 2. sırada bitiren ve İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

KAP GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

JOSE MOURINHO'NUN KUPALARI

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23

Kaynak: Haberler.com / Güncel

İsmail Kartal Jose Mourinho Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (23)

JokerAllame:

bunu duyan gese yönetimi üst düzey bir hakemle anlaştı.. ayrıntılar birazdan...

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Murat Can:

Galatasarayın hakemlere ihtiyacı olmaz, o fenerin işidir her zaman

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Sinan Bulduk:

Senelik 8-10 milyon euro alır heralde..Bi 10 milyon da tazminat ekler sözleşmeye..Missss ondan sonra yangel yat :D

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JokerAllame:

malum takımın şampiyonluğu 2 gün bile konuşulmadı öyle büyük bir takımdır FENERBAHÇE DÜNYANIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ GETİRECEK KADAR

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Murat Can:

cunkü sürekli şampiyon olduğu için herkes alışmış ondan

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Kenan Ağirtaş:

adamsın

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Murat Tasdemir:

Morinho yillik 650 milyon TL alacak ve bunun hepsi fenerin sirtina binecek hicbir basari da elde edemeyecek yazik o paraya

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Uğur Kanlı:

Okan hocanın yeni göndereceği hoca belli olmuş

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Hasan Kasapoğlu:

merak etmeyin okan hoca Mourinho yuda gönderir

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Süleyman Sibli:

fener bununlada şampiyon olamaz göreceksiniz

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