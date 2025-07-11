Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Transferi İçin Görüşmelere Başladı
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Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Benfica'da oynanan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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