Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Beşiktaş, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Beşiktaş, Benfica'da oynanan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor