Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Benfica'da oynanan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL