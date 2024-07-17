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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesini feshetti

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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2025 yılına kadar devam edecek olan sözleşmenin feshedildiği ve oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da sadece 6 maçta sahaya çıkmıştı.

Süper Lig devi Trabzonspor, geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

"SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ"

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourbelis arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesini feshetti

KİRALIK OLARAK FATİH KARAGÜMRÜK'E GİTTİ

Trabzonspor'un geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili forma altında 6 maçta sahaya çıktı. Kourbelis, geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirmişti.

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in sözleşmesini feshetti

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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