Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasının merkezindeki Özata Denizcilik'e ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Fon soruşturmasından yaklaşık iki hafta önce şirketin yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden İskender Balcı'nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğunu iddia edildi.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasının merkezindeki Özata Denizcilik'e ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı'nın istifa ettiğini belirterek, Balcı'nın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğunu iddia etti.

"FİLİKAYA BİNİP GEMİYİ TERK ETMEK GİBİ"

Pehlivan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir skandalı da ben ifşa edeyim. AKP kurmayının vurgunla suçlandığı ve patronları tutuklanan Özata Denizcilik'in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. Tesadüfe bakın ki, şirketin yönetim kurulu üyesi İskender Balcı birdenbire istifa etti. Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Tıpkı hisselerini satıp milyar kazanan Fatma Betül Sayan Kaya gibi… Peki, kim bu İskender Balcı? Yazayım: Osman Çelik'in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek 'akıllı' damatları nerelerden çıkıyor? Sahi, Mehmet Şimşek yardımcısına 'bu ne iş' diye soracak mı?"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik

KAP KAYITLARINA GÖRE İSTİFA AĞUSTOS SONUNDA

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 28 Ağustos'ta yapılan bildirime göre, bağımsız yönetim kurulu üyesi İskender Balcı "kişisel nedenlerle" 31 Ağustos 2026 itibarıyla görevinden istifa etti. Denetimden Sorumlu Komite üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı görevlerini de yürüten Balcı'nın yerine Prof. Dr. Talat Ulussever atandı.

İddiaya ilişkin İskender Balcı, Osman Çelik ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

ADI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan İskender Balcı'nın adı daha önce de gündeme gelmişti. Sözcü gazetesinin 2 Eylül 2025 tarihli haberine göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğu belirtilen Balcı'nın yönetim kurulu üyesi olduğu DOF Robotics'e, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 6 ay gibi kısa bir sürede halka arz onayı verilmesi Meclis gündemine taşınmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesine taşımış, "Çok sayıda şirket halka arz için yıllarca sırada beklerken DOF Robotics'in kısa sürede onay alması soru işaretleri doğurdu" demişti.

Aynı haberde, Balcı'nın Osman Çelik'in 2016'da Hazine'deki üst düzey görevine atanmasının hemen ardından New York Hazine Ataşeliği'ne atandığı, babası Mustafa Balcı'nın da 2017'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine getirildiği aktarılmıştı. Osman Çelik ise daha önce yaptığı açıklamada, damadının Ekonomi Bakanlığı'na kendisinden önce girdiğini ve New York Ataşeliği görevinin tamamen yönetimin takdiri olduğunu savunmuştu.

İskender Balcı

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma başlatmıştı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre soruşturmada aralarında Tera'nın patronu Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 51 kişi tutuklandı.

Özata Denizcilik, 25 Eylül'de KAP'a yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu. Şirket, faaliyetlerinin sürdüğünü ve hukuki yollara başvuracağını bildirdi. Aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik (OZATD) paylarındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. SPK ayrıca Tera Yatırım ve Tera Portföy'e iki yıl işlem yasağı getirdi. Basında yer alan haberlerde, Özdemir Ataseven'in geçmişte AK Parti Tuzla İlçe Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı da ileri sürüldü.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Soruşturma, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin iddialarıyla siyasi boyut kazandı. Emre, 26 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın nisan ayında 255 liradan aldıkları Özata hisselerini eylülde yaklaşık 4 bin 482 liradan sattığını öne sürdü. Emre, çiftin toplam 163 milyon liralık yatırımla 2 milyar liranın üzerinde para çektiğini iddia etti.

Sayan Kaya aynı gece yaptığı yazılı açıklamada, "Yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim" dedi ve "siyasi sorumluluk almayı gerekli" gördüğünü belirtti.

Sayan Kaya, iddiaların içeriğine tek tek yanıt vermek yerine araştırılmasını istedi. Basına yansıyan haberlere göre Başsavcılık, Kaya çiftinin mal varlıklarına tedbir konulması yönünde adım attı.

Kaynak: Haberler.com