Fenerbahçe Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle yönetim kurulunda önemli bir değişiklik yaşandığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunda görev yapan yedi ismin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığı ve istifalarının kabul edildiği bildirildi. KAP'a yapılan açıklamaya göre, boşalan yönetim kurulu üyelikleri için 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verildi. Görevlerinden ayrılan isimler arasında uzun yıllardır Fenerbahçe camiasında farklı görevlerde bulunan Mahmut Nedim Uslu da yer aldı. Peki, Mahmut Nedim Uslu kimdir? Mahmut Uslu neden istifa etti? Detaylar...

MAHMUT NEDİM USLU KİMDİR?

Mahmut Nedim Uslu, 21 Ağustos 1947 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Türk iş insanı olan Uslu, spor kariyerinde basketbolcu ve antrenör olarak da görev yaptı. Spor yöneticiliği alanında ise özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde üstlendiği görevlerle tanındı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca farklı dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapan Mahmut Nedim Uslu, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı dönemlerinde kulüp yönetiminde aktif rol üstlendi. Bu süreçte genel sekreterlik ve basın sözcülüğü görevlerini de yürüttü.

Kulüp yönetimindeki görevleri boyunca Fenerbahçe'nin idari yapılanmasında yer alan Uslu, çeşitli organizasyonlarda ve yönetim faaliyetlerinde görev aldı. Günümüzde ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nde genel sekreter olarak görev yapmaktaydı.

Sporculuk, antrenörlük, iş dünyası ve spor yöneticiliği alanlarında faaliyet gösteren Mahmut Nedim Uslu, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının yönetim kademelerinde yer alan isimlerden biri olarak bilinmektedir.

MAHMUT USLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fenerbahçe Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı resmi bildirime göre Mahmut Nedim Uslu, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, Erdem Sezer, İlker Alkun, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir görevinden kendi isteğiyle ayrılan yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.

KAP açıklamasında, Mahmut Nedim Uslu ile birlikte Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Olcay Doğan, Ufuk Şansal ve Yavuz Selim Demir'in de kendi istekleri doğrultusunda istifalarının kabul edildiği belirtildi.

Resmi açıklamada istifalara ilişkin herhangi bir gerekçe veya ek açıklama paylaşılmadı. Bildirimde yalnızca istifaların kabul edildiği ve boşalan yönetim kurulu üyelikleri için 23 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.