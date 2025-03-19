İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan ayrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100'den fazla kişi daha gözaltına alındı.

ALTIN VE DOLARDA REKOR, BORSA İSTANBUL'DA BÜYÜK KAYIP

Operasyonların ardından ekonomi dünyası ve piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Altın ve dolar rekor üstüne rekor kırarken, Borsa İstanbul'da ise büyük kayıp yaşandı.

MORGAN STANLEY BORSA İSTANBUL'DAN ÇEKİLDİ

Söz konusu gelişmeler sonrasında ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir hamle geldi. Banka, Borsa İstanbul'daki üyeliğini kendi talebiyle iptal ettirdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuya ilişkin (KAP) yapılan bildirimde, şu ifadelere yer verildi: "Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."