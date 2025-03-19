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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan ayrıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu durum ekonomi piyasalarında da hareketlilik yarattı. Altın ve dolar rekor kırdı, Borsa İstanbul'da ise büyük kayıp yaşandı. Gelişmelerin ardından ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley, kendi talebiyle Borsa İstanbul üyeliğinden ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100'den fazla kişi daha gözaltına alındı.

ALTIN VE DOLARDA REKOR, BORSA İSTANBUL'DA BÜYÜK KAYIP

Operasyonların ardından ekonomi dünyası ve piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Altın ve dolar rekor üstüne rekor kırarken, Borsa İstanbul'da ise büyük kayıp yaşandı.

Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan kendi isteğiyle çekildi

MORGAN STANLEY BORSA İSTANBUL'DAN ÇEKİLDİ

Söz konusu gelişmeler sonrasında ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir hamle geldi. Banka, Borsa İstanbul'daki üyeliğini kendi talebiyle iptal ettirdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 19 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuya ilişkin (KAP) yapılan bildirimde, şu ifadelere yer verildi: "Faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilen Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. (Üye Kodu:MSI), Borsamız Yönetim Kurulunun 12/03/2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır."

Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan kendi isteğiyle çekildi

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan ayrıldı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıRevolver:

herşeyi bu kadar yanlış yapan bir iktidar olabilir mi yaaa

Yorum Beğen310
Yorum Beğenme208
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Haber YorumlarıAydin Kurt:

Adalet yoksa hiç kimse güvende değildir

Yorum Beğen312
Yorum Beğenme122
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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Zaten Bank Of America Cıtıbank bir de bu borsayı hop oturtup hop kaldırıyorlardı.İnşallah bir daha gelmezler.

Yorum Beğen288
Yorum Beğenme82
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Haber Yorumlarıtff2fn2858:

sittirin gidinn

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Hak hukuk adalet olmiyan bir ülkeye ne yatirim ne turist ne borsa gelir, kaçan kaçana.

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Haber Yorumlarıİbrahim Karabaş:

Demek ki yapılan yanlış değilmiş

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

İmamoğlu ile alakası ne bu Amerikan Firmasının.

Yorum Beğen182
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Haber YorumlarıQuantum:

Hukuğun bu denli katledilmesine adamlar bile dayanamayıp çekip gitti. İşin dahada kötü yanı sadece kendileri değil bütün ülke rezil oluyo

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

yuh gidin gelmeyin.

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Haber Yorumlarısadullah yalçın:

Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor atalarımız demek ki doğru yoldayız

Yorum Beğen118
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