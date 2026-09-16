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Tera'dan şirket faaliyetlerine ilişkin KAP açıklamaları

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Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından hisse senedi, döviz ve para piyasası fonlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamalarda bulunuldu.

Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından hisse senedi, döviz ve para piyasası fonlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamalarda bulunuldu.

"Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" ile "Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu"na ilişkin yapılan açıklamalarda, bu fonların katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtilerek, fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlarla mutabakatların ve likidite yönetim sürecinin devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin özenle alındığı ve gelişmeler hakkında yatırımcıların bilgilendirilmeye devam edileceği belirtildi.

Bazı fonların hesaplama ve iade esaslarında değişiklik

"Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" ile "Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fonu"na ilişkin yapılan açıklamalarda ise, fonların birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlendiği bildirildi.

Fon portföyünün likidite yapısı, portföyde yer alan varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin fon portföyü üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda her iki fonun birim pay değerinin ayda bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacağı, bu tarihin tatil gününe denk gelmesi halinde hesaplamanın takip eden ilk iş gününde yapılacağı kaydedildi.

Katılma payı satım talimatlarının her iş günü kabul edileceği belirtilen açıklamada, talimatların değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirileceği ve satım bedellerinin ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödeneceği anlatıldı.

Yeni uygulamanın bugün saat 13.31'den itibaren iletilen katılma payı satım talimatları için geçerli olacağı aktarılan açıklamada, bu değişikliklerin fonların yatırım stratejisinde değişiklik anlamına gelmediği, fon portföyünde etkin likidite yönetiminin sağlanması ve katılma payı sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacı taşıdığı ifade edildi.

Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tezmen'den açıklama

Öte yandan, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, sosyal medya hesabından Tera Grubu'nun Pusula Finans Holding'i devralma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşanan bu durumun esasen portföy yönetim şirketinin belirli fonlarında görülen geçici bir likidite sıkıntısından ibaret olduğunu kaydeden Tezmen, "Tera Ailesi, devasa finansal gücü ve sarsılmaz yapısıyla bir bütündür; tüm şirketlerimiz faaliyetlerine aralıksız ve eksiksiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Benzer durumlarla geçmişte de karşı karşıya kaldıklarını ancak her defasında bu badirelerin altından kalktıklarını anlatan Tezmen, "Ben ve ekibim, bu zorluğun da üstesinden gelecek tüm hazırlıkları yaptık, gerekli önlemleri aldık, eylem planlarımızı adım adım uygulamaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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