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Trabzonspor, Rene Mitongo transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Rene Mitongo transferini resmen açıkladı
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Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Rene Mitongo Muteba’nın kesin transferi konusunda anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege forması giyen Rene Mitongo Muteba'nın kesin transferi konusunda anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo-mavililer, futbolcu için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Standard Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak toplam 3 milyon Euro, 3 taksit halinde ödenecek. Ayrıca futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek bonservis gelirinden, Standard Liege'e ödenen ve ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i Belçika temsilcisine verilecek.

4+1 yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor, Rene Mitongo Muteba ile kulübün opsiyon hakkını elinde bulunduracağı 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre genç futbolcuya 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 ve 2029-2030 sezonlarının her biri için yıllık 675 bin Euro garanti ücret ödenecek. Kulübün sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanması halinde ise futbolcu, 2030-2031 sezonunda 780 bin Euro garanti ücret alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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