Fenerbahçe istifa SON DAKİKA! Fenerbahçe yönetimde kimler istifa etti?

Fenerbahçe'de dikkat çeken bir yönetim gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte, aralarında Genel Sekreter Mahmut Nedim Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetici, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Söz konusu gelişme, kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Peki, Fenerbahçe yönetimde kimler istifa etti? Detaylar...

FENERBAHÇE İSTİFA SON DAKİKA!

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı resmi bildirimde, Futbol AŞ Yönetim Kurulu'nda görev yapan 7 ismin kendi istekleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldığı açıklandı.

Kulübün KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir."

Resmi açıklamada, istifaların kabul edildiği ve boşalan üyeliklerin doldurulması amacıyla aynı gün olağanüstü genel kurulda seçim gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE YÖNETİMDE KİMLER İSTİFA ETTİ?

KAP'ta yayımlanan resmi bildiriye göre, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden isimler şunlar oldu:

Ali Gürbüz

Erdem Sezer

İlker Alkun

Mahmut Nedim Uslu

Olcay Doğan

Ufuk Şansal

Yavuz Selim Demir

Açıklamada, söz konusu isimlerin görevlerinden kendi istekleri doğrultusunda ayrıldığı belirtilirken, istifaların 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla kabul edildiği ifade edildi.

Boşalan yönetim kurulu üyelikleri için ise 23 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılacağı bilgisi resmi açıklamada yer aldı.