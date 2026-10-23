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ASELSAN uluslararası müşteriyle 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirket, sözleşmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamayla duyurdu.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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