ASELSAN uluslararası müşteriyle 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 442,5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası bir müşterisiyle radar, İHA karşı tedbir, komuta ve kontrol sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA