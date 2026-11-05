Emre Belözoğlu'nun imza töreni ne zaman, saat kaçta yapılacak, nerede yapılacak?

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun imza töreninin 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı. İşte Emre Belözoğlu'nun imza törenine ilişkin tüm detaylar.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak. Fenerbahçe, tören tarihini kulübün resmi açıklamasıyla duyurdu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da başlayacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

Emre Belözoğlu'nun imza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek. Fenerbahçe, açıklamasında tören bilgisinin kamuoyu ve basın mensuplarıyla paylaşılmasını istedi.

EMRE BELÖZOĞLU İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Emre Belözoğlu'nun imza töreninin Fenerbahçe'nin resmi kanalları üzerinden takip edilebilmesi bekleniyor. Törenin yayınlanacağı platformlara ilişkin güncel bilgiler, kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

EMRE BELÖZOĞLU KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Emre, imza töreniyle birlikte sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmesini imzalamış olacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk lig maçına Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında çıkacak. Sarı-lacivertliler, 8 Kasım 2026 Pazar günü Arca Çorum FK'nin konuğu olacak. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 yendiği maçı ise tribünden takip etmişti. O karşılaşmada takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt vardı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde üç farklı dönemde Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertlilerle 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Emre, futbolu da 2020 yılında Fenerbahçe formasıyla bıraktı. Futbolu bıraktıktan sonra kulüpte sportif direktörlük görevini de üstlenen Emre, bu kez teknik direktör olarak sarı-lacivertli kulübe döndü.