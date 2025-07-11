Beşiktaş, Orkun Kökçü'yü KAP'a bildirdi! Tarihe geçen transfer
Beşiktaş, Benfica'da oynayan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
MALİYETİ
Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
KARİYERİ
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.