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ASELSAN, ROKETSAN ile 1,3 milyar avroluk füze sistemleri sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki için toplam 1,3 milyar avroluk sözleşmeler imzalandığını bildirdi. Şirket, sözleşmelerin bu sistemlerin tedarikini kapsadığını duyurdu.

ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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