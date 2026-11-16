ASELSAN, ROKETSAN ile 1,3 milyar avroluk füze sistemleri sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, ROKETSAN ile 1,3 milyar avroluk füze sistemleri sözleşmesi imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki için toplam 1,3 milyar avroluk sözleşmeler imzalandığını bildirdi. Şirket, sözleşmelerin bu sistemlerin tedarikini kapsadığını duyurdu.
ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.
Kaynak: AA