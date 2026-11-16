ASELSAN, ROKETSAN ile 1,3 milyar avroluk füze sistemleri sözleşmesi imzaladı

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ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.

Kaynak: AA