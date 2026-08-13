Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ, Sırp golcü Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Dusan Vlahovic'in transferi konusunda oyuncuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Vlahovic'e her bir futbol sezonu için 7 milyon 500 bin euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı