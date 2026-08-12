Beşiktaş, Vlahovic ile Görüşmelere Başladı

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Sırp futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi için oyuncuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Vlahovic'in kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA