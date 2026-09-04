BİM'e 67,2 Milyon TL Cezada Erken Ödeme İndirimi

BİM, Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında kesilen 67,2 milyon TL tutarında cezayı erken ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. BİM, yüzde 25 erken ödeme indirimiyle cezayı 50,4 milyon TL ile kapatacağını açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. BİM'den KAP'a yapılan açıklamada soruşturmanın uzlaşma yoluyla sona erdiği belirtildi. Market zincirine 67,2 milyon TL kesilirken, tutar yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50,4 milyon TL'ye düşecek.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapıldı:

"10.03.2025 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalardan biri için, Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Diğer soruşturma konusu için, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2026 tarih ve 1054/26 sayılı Kararı uyarınca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci ile ilgili olarak Şirketimizin ve yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İşleyiş Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında nihai aşamaya kadar içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Rekabet Kurulunun 25-07/165-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturmanın BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL ( yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir.

İşbu iki soruşturma için süreç tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı