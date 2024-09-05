Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen, yıllar sonra Napoli'yi şampiyon yaparak tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Peki, Osimhen kimdir? Osimhen kaç yaşında, mevkisi ne? Osimhen değeri 100 milyon mu?

OSİMHEN KİMDİR?

Victor Osimhen 29 Aralık 1998 yılında Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Nijeryalı, futbola ilk olarak Ultimate Strikers FC Deba takımının altyapısında başladı.

2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatlerden kaçmayan oyuncu 2016 yılında Bundesliga takımlarından Wolfsburg ile ön sözleşme imzaladı.

3.5 milyon euro bonservis bedeliyle bir sonraki sezon Wolsburg'un yolunu tutan golcü oyuncu 2018 yılında ise Belçika'nın Charlerol takımına kiralandı.

İlk çıkışını Belçika'da gösteren oyuncu Charleroi formasıyla çıktığı 36 karşılaşamda 20 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

2019 yılının Ağustos ayında 22.40 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Osimhen, oynadığı 38 karşılaşmada 18 gol ve 6 asist yaptı.

Lille'de gösterdiği performansın ardından dünya devlerinin dikkatini çeken golcü oyuncu, 77.5 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tuttu.

Napoli'nin yıllar sonra gelen şampiyonluğunda Kvaratshelia ile birlikte takımın en önemli oyuncusu oldu.

Şampiyonluk sezonunda Serie A'da 26 golle gol kralı oldu. Napoli kariyerinde 133 maçta 76 gol atma başarısı gösteren Victor Osimhen, 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü aldı.

2024-2025 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecen oyuncunun piyasa değeri 100 milyon Euro'dur.

OSİMHEN KAP AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

"Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

OSİMHEN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasarayımızın yeni transferi Victor Osimhen, kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi imzayı atmasının ardından duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Galatasaray'ın ilgisini öğrendiğinde karar vermenin kolay olduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, takımın maçlarını yakından takip ettiğinin de altını çizdi.

Osimhen, " Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var. Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray'da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Napoli'de beraber forma giydiği Dries Mertens ile tekrar bir araya gelecek olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyleyen yıldız santrfor, "Dries Mertens İtalya'ya gittiğimde hep yanımdaydı. Benim için bir abi olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim,onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIN ETKİLEŞİMİ HEYECAN VERİCİ"

Galatasaray'ın maçlarını da izlediğini söyleyen başarılı oyuncu, "Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor diye takip ediyordum. İnsan olarak, oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip ediyordum. Gol attıkları, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Şimdi de taraftarımızın her golden sonra beni de destekleyeceğini ümit ediyorum. Heyecanla bekliyorum." dedi.

Son olarak taraftarımıza mesaj veren Osimhen, "Selamlar Galatasaray taraftarı. Osimhen burada. Havalimanında beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı. Elimden gelen her şeyi yapıp kendimi size adayacağım." diyerek sözlerini noktaladı.

"GALATASARAY VE TÜRK SPORU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise bu önemli transfer hamlesi ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Victor Galatasaray ve Türk sporu için çok önemli bir transfer. Özellikle Avrupa'daki mücadelemizde ve Türkiye'deki beşinci yıldız hedefimizde ondan Galatasaray'ın beklentisi çok yüksek. Bu beklentiye de karşılık vereceğine eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle dünya yıldızı futbolcuların kulübümüzde olması hem beni hem yönetim kurulunu hem Galatasaray taraftarlarını ziyadesiyle memnun ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir. "