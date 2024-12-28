KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray 44 puanla lider bitirirken, Fenerbahçe 36 puanla takibini sürdürdü. Ezeli rakiplerin saha içindeki rekabeti saha dışına da yansıdı. Galatasaray ve Fenerbahçe sponsorluk gelirlerini açıkladı.

GALATASARAY'IN SPONSORLUK GELİRLERİ

Galatasaray Türk lirası ve euro bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı kırmızılıların 25 milyon 850 bin euro ve 1 milyar 183 milyon 286 bin lira sponsorluk geliri bulunuyor. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri başarılara göre bonus içeriyor. Sarı kırmızılılar hedeflenen başarılara ulaştığında sponsorluk gelirleri artacak.

Galatasaray'ın en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;

Rams: 245 milyon TL

Sixt: 195 milyon TL

Pasifik: 125 milyon TL

Bilyoner: 75 milyon TL

SOCAR: 15 milyon euro

Puma: 5 milyon euro

THY: 2.5 milyon euro

Arkham: 1.9 milyon euro

FENERBAHÇE'NİN SPONSORLUK GELİRLERİ

Fenerbahçe de Türk Lirası, Euro ve Dolar bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı lacivertlilerin 1 milyon 520 bin Euro, 1 milyar 75 milyon 453 bin lira ve 90 milyon Dolar'lık stadyum isim sponsorluk geliri bulunuyor.

Fenerbahçe'nin en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;