KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor
Türk futbolunun devleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yeşil sahalardaki rekabet ve şampiyonluk yarışı, ekonomik anlamda da devam ediyor. Her ili kulüp de futbol branşındaki sponsorluk gelirlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken, rakamlar dudak uçuklattı.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray 44 puanla lider bitirirken, Fenerbahçe 36 puanla takibini sürdürdü. Ezeli rakiplerin saha içindeki rekabeti saha dışına da yansıdı. Galatasaray ve Fenerbahçe sponsorluk gelirlerini açıkladı.
GALATASARAY'IN SPONSORLUK GELİRLERİ
Galatasaray Türk lirası ve euro bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı kırmızılıların 25 milyon 850 bin euro ve 1 milyar 183 milyon 286 bin lira sponsorluk geliri bulunuyor. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri başarılara göre bonus içeriyor. Sarı kırmızılılar hedeflenen başarılara ulaştığında sponsorluk gelirleri artacak.
Galatasaray'ın en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;
- Rams: 245 milyon TL
- Sixt: 195 milyon TL
- Pasifik: 125 milyon TL
- Bilyoner: 75 milyon TL
- SOCAR: 15 milyon euro
- Puma: 5 milyon euro
- THY: 2.5 milyon euro
- Arkham: 1.9 milyon euro
FENERBAHÇE'NİN SPONSORLUK GELİRLERİ
Fenerbahçe de Türk Lirası, Euro ve Dolar bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı lacivertlilerin 1 milyon 520 bin Euro, 1 milyar 75 milyon 453 bin lira ve 90 milyon Dolar'lık stadyum isim sponsorluk geliri bulunuyor.
Fenerbahçe'nin en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;
- Ülker: 90 milyon dolar
- Otokoç: 243 milyon TL
- Ülker: 105 milyon TL
- Safiport: 97.5 milyon TL
- Nesine: 62 milyon TL
- Alpet: 58 milyon TL
- Yapıkredi: 47.5 milyon TL