Salah maaşı ne kadar? Mohamed Salah ne kadar maaş alacak?

Trabzonspor, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Mohamed Salah transferini resmen tamamladı. Bordo-mavili kulüp, profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Transferin ardından en çok merak edilen konuların başında ise yıldız futbolcunun alacağı ücret yer aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde, sözleşmenin mali şartları ayrıntılı şekilde paylaşıldı.

SALAH MAAŞI NE KADAR?

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi açıklamaya göre Mohamed Salah ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre oyuncuya her futbol sezonu için:

10 milyon euro yıllık ücret

7 milyon euro imza ücreti ödenecek.

Böylece Mohamed Salah'ın her sezon için alacağı toplam garanti ücret 17 milyon euro olarak açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan resmi bildirimde ayrıca oyuncuya her sezon için sözleşmede yer alan şartlara bağlı bonus ödemelerinin de yapılacağı ifade edildi. Ancak bonusların miktarına ilişkin herhangi bir rakamsal bilgi paylaşılmadı.

MOHAMED SALAH NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Trabzonspor'un KAP açıklamasına göre Mohamed Salah'ın mali hakları yalnızca yıllık ücret ve imza parasıyla sınırlı değil.

Resmi açıklamada yer alan bilgilere göre:

Her sezon için 10 milyon euro yıllık ücret ödenecek.

Her sezon için 7 milyon euro imza ücreti verilecek.

Böylece futbolcunun her sezon alacağı garanti ücret toplam 17 milyon euro olacak.

Oyuncuya ayrıca sözleşme kapsamında şarta bağlı bonuslar ödenecek.

Mohamed Salah ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, kulübün mağazacılık şirketinde "Mohamed Salah" adıyla satılacak ürünlerden futbolcuya yüzde 20 pay verilecek.

Menajerlik hizmet bedeli olarak ise oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımladığı resmi açıklama şu şekilde yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

KAP'ta yayımlanan bu bildirim, Trabzonspor ile Mohamed Salah arasında yapılan sözleşmenin kamuoyuna açıklanan mali hükümlerini içermektedir. Metinde yer alan bilgiler kulübün resmi açıklamasına dayanmaktadır.