Galatasaray, Victor Osimhen ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşmeye imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihi transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 Euro garanti ücret, net 1.000.000 Euro tutarında sadakat primi ile 5.000.000 Euro tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL