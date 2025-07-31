Galatasaray, Victor Osimhen ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, Victor Osimhen ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 75 milyon Euro transfer bedeli karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 4 yıllık sözleşmeye imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihi transferle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 Euro garanti ücret, net 1.000.000 Euro tutarında sadakat primi ile 5.000.000 Euro tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

geçmiş olsun elinizde patlar bu sene buraya yazdım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.