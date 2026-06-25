Ömer Emeç, finans, strateji ve kurumsal dönüşüm alanlarında yürüttüğü üst düzey görevlerle tanınan bir ekonomi yöneticisidir. Akademik birikimi ve bankacılık sektöründeki uzun yıllara dayanan kariyeriyle Türkiye’nin önde gelen finans profesyonelleri arasında yer almaktadır. Peki, Ömer Emeç kimdir? Halkbank Dr. Ömer Emeç kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÖMER EMEÇ KİMDİR?

Ömer Emeç 1988 yılında Aydın’da doğmuştur. Eğitim hayatına Türkiye’nin köklü üniversitelerinde devam ederek ekonomi ve işletme alanlarında güçlü bir akademik altyapı oluşturmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerini ileri seviyeye taşıyarak İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam İktisadı ve Finansı alanında doktora derecesini almıştır.

Profesyonel kariyerinde ise bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde önemli görevler üstlenmiştir. Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak başladığı kariyer yolculuğuna, Türk Telekom’da İş Geliştirme ve Özel Projeler Uzmanı olarak devam etmiştir.

Daha sonra Albaraka Türk Katılım Bankası bünyesinde farklı kademelerde görev almış; Strateji ve Kurumsal Performans Yöneticiliği, Başekonomistlik ve Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Birim Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda bulunmuştur.

2022 yılından itibaren Albaraka Türk’te Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Başekonomist olarak görev yapan Ömer Emeç, aynı dönemde AlbarakaTech Global Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmiştir.

2026 yılı itibarıyla kariyerinde yeni bir döneme geçiş yaparak Halkbank bünyesine katılan Emeç, ilk olarak danışman olarak görev almıştır. Ardından 24 Haziran 2026 tarihinden itibaren Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmeye başlamıştır.

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan resmi açıklamasına göre, bu göreve asaleten ataması gerçekleştirilmiştir.

DR. ÖMER EMEÇ KAÇ YAŞINDA?

Ömer Emeç 1988 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

DR. ÖMER EMEÇ NERELİ?

Ömer Emeç Aydın doğumludur. İlk yaşam yıllarını Aydın’da geçiren Emeç, eğitim ve kariyer sürecini İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür.