Galatasaray, bedelli sermaye artırımını KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını açıkladı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirilen açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylanan İzahname 1 ektedir." denildi.

HEDEF BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKMAK

Buna göre Galatasaray, bu anlaşmadan 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek. Önceliğini Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmaya veren sarı-kırmızılı kulüp, bu gelirin bir kuruşunu dahi transfere veya başka bir harcamaya kullanmadan direkt olarak Bankalar Birliği'nden çıkmaya kullanacak.