Galatasaray, bedelli sermaye artırımını KAP'a bildirdi
Galatasaray'da beklenen bedelli sermaye artırımı resmileşti. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada söz konusu artırımın SPK tarafından onaylandığı belirtildi. Böylelikle 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek olan Cimbom, bu paranın tamamını Bankalar Birliği'nden çıkmak için kullanacak.
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını açıkladı.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na bildirilen açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Onaylanan İzahname 1 ektedir." denildi.
HEDEF BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKMAK
Buna göre Galatasaray, bu anlaşmadan 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek. Önceliğini Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmaya veren sarı-kırmızılı kulüp, bu gelirin bir kuruşunu dahi transfere veya başka bir harcamaya kullanmadan direkt olarak Bankalar Birliği'nden çıkmaya kullanacak.