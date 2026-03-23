VİOP'ta kıymetli metal vadeli sözleşmelerinin alt fiyat limiti oranları yüzde 20'ye çıkarıldı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda kıymetli metal vadeli sözleşmelerinin alt fiyat limiti oranları yüzde 20'ye yükseltildi. Duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşıldı.
Borsa İstanbul AŞ'nin duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Duyuruda "VİOP'ta işlem gören dolar/ons altın, TL/gram altın, dolar/ons gümüş, dolar/ons platin ve dolar/ons paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 oranındaki alt fiyat limiti oranları bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mahmut Çil