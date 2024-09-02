Galatasaray KAP açıklaması! Osimhen açıklandı mı?
Galatasaray transfer döneminin son günlerinde peş peşe transferini açıklamaya devam ediyor. Galatasaray KAP açıklaması yakından takip ediliyor. Gözler Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen KAP açıklamasında. Peki, Osimhen KAP geldi mi? İşte Galatasaray KAP açıklaması!
Galatasaray KAP açıklaması! Galatasaray transfer döneminin son günlerinde peş peşe transferini açıklamaya devam ediyor. Galatasaray KAP açıklaması yakından takip ediliyor. Gözler Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen KAP açıklamasında. Peki, Osimhen KAP geldi mi? İşte Galatasaray KAP açıklaması haberimizde...
GALATASARAY KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın son 5 KAP bildirimi şu şekildedir:
Galatasaray'ın son KAP bildirimi ise şöyledir:
"Profesyonel Futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir.
Buna ek olarak, futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."