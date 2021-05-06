Kabil Haberleri

Kabil - 16.04.2021

Afganistan'da barışın sağlanması maksadıyla Taliban örgütü ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri başlatılmasına yönelik ilk girişim Obama döneminde gündeme gelmiş, lakin 2011 ila 2013 yılları arasındaki girişim ve çabalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı. 2013 Haziran'ında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan görüşmeler ise müzakerelerin yürütüleceği ofise Taliban'ın "Afganistan İslam Emirliği" tabelasını ve sözde bayrağını asması yüzünden Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından iptal edilmişti. Ofis bir ay sonra kapatılırken barış müzakereleri de uzunca bir süre askıya alındı. Aradan geçen üç yılın ardından Pakistan'ın öncülüğünde, ABD ve Çin'in de katılım gösterdiği bir görüşme gerçeklemiş, fakat 2016'daki Taliban-Kabil barış görüşmesinden de herhangi bir sonuç alınamamıştı.