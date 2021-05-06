Kabil Haberleri

Kabil - Bugün
İzmir'de evlerinin penceresinden kamyonetin kasasına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Aysu-Kabil Uykutalp çiftinin kızları Miray, odada yalnız olduğu sırada pencereden, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düşmüştü.
Kabil - Bugün
TİKA'dan Afganistan'daki 255 yetim çocuğa iftar
Yetimlerin yanında olmaya devam eden TİKA, Ramazan Programları kapsamında başkent Kabil'deki İstanbul-Kabil ve Şamsa yetimhanelerinde kalan toplam 255 öğrenciye iftar verdi.
Kabil - Dün
Son dakika haberi: İZMİR 5'İNCİ KATTAKİ EVİN PENCERESİNDEN KAMYONET KASASINA DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Kabil - Dün
TİKA, Afganistan'daki üniversite öğrencilerine iftar verdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Kabil Üniversitesi ve Şehit Prof. Rabbani Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerine iftar verdi.
Kabil - Dün
Son dakika gündem: Bulgaristan, Afganistan'daki askeri personelini geri çekme kararı aldı
Bakanlıktaki toplantıda Karakaçanov, Afganistan'ın Bagram Hava Üssü ve ile Kabil Hava Limanı'nda görevli yaklaşık 120 Bulgar askerinin birkaç haftaya kadar ülkeye geri döneceğini açıkladı.
Kabil - Dün
Taliban, Afganistan'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Afganistan'ın kuzeyindeki Baghlan'a bağlı Barka bölgesi, saatler süren çatışmanın ardından Taliban militanları tarafından ele geçirildi.
Kabil - Dün
Son dakika haberi | Afganistan'da bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü yaşamını yitirdi
Öte yandan bu sabah başkent Kabil'de, doktorların aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Kabil - Dün
TİKA Afganistan'daki yetimlere iftar verdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Teyi Mesken Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verdi.
Kabil - Dün
Son dakika gündem: Kabil'de doktorları taşıyan araca bombalı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberler... Afganistan'ın başkenti Kabil'de doktorları taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil - 03.05.2021
Yeryüzü Doktorları Afganistan'da 800 aileye kumanya dağıttı
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Afganistan Proje Koordinatörü Zabihullah Halim, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da Afganistan'ın Kabil, Host, Cüzcan, Kunduz ve Baglan vilayetlerinde 800 ihtiyaç sahibi aileye kumanya dağıttıklarını söyledi.
Kabil - 02.05.2021
Milley, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle Afganların Taliban'a karşı kötü sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi
Afganistan'da Kabil hükümeti ile Taliban arasında siyasi uzlaşma ihtimalinin de bulunduğuna işaret eden Milley, bunun gerçekleşmesi halinde korkulan kitlesel sivil savaşın önüne geçebileceğinin altını çizdi.
Kabil - 02.05.2021
Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
Kabil - 01.05.2021
Son dakika haberleri: Afganistan'da petrol istasyonunda yangında en az 10 kişi yaralandı
Son dakika haberler: Afganistan'ın Kabil eyaletindeki bir petrol istasyonunda çıkan yangın nedeniyle en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kabil - 01.05.2021
ABD Afganistan'daki askerlerini 'resmen' çekmeye başladı, Kabil'de güvenlik artırıldı
Kabil - 01.05.2021
ABD ve NATO Afganistan'dan "resmen" çekiliyor
Afganistan'da bulunan ABD ve NATO askerinin ülkeden çekilme süreci bugün itibarıyla resmen başlarken, ABD Savunma Bakanlığı şu ana kadar yalnızca 60 ABD askerinin ülkeyi terk ettiğini duyurdu.
Kabil - 01.05.2021
Son dakika haberleri | Adalet Bakanlığının "Önce Adalet, Önce İnsan" kısa film yarışması sonuçlandı
Kabil - 01.05.2021
Afganistan'da askeri üsteki camiye bombalı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinin Bagram ilçesinde bulunan bir askeri üsteki camiye düzenlenen bombalı saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kabil - 30.04.2021
TİKA, Afganistan'da 1400 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz da TİKA'nın Afganistan'da Mezar-ı Şerif Kabil ve Herat vilayetlerinde 3 ofisinin bulunduğunu ve ülkenin 34 vilayetini kapsadığını belirtti.
Kabil - 28.04.2021
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "Afganistan'da barış hala mümkün"
ABD'nin Kabil hükümetine, ülkeden ayrılan ABD güçlerinin yerini alacak paralı askerler bulması konusunda yardımcı olduğunu kaydeden Halilzad, 2001'deki 11 Eylül saldırılarına değinerek bu saldırılara yol açan "terörizm" tehdidinin şimdi başka bölgelere taşındığını ifade etti.
Kabil - 28.04.2021
Blinken, ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'da iç savaşın yeniden başlamasının "muhtemel senaryo" olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Afganistan'da iç savaşın yeniden çıkabileceği iddialarına yönelik "Bu elbette ki muhtemel bir senaryo ama kimse Afganistan'da yeni bir iç savaşın yaşanmasını istemiyor.
Kabil - 27.04.2021
ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki çalışanların "artan şiddet" nedeni ile ayrılmasını istedi
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de artan şiddet olayları gerekçe gösterilerek, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki gerekli olmayan personelin şehri terk etmesini istedi.
Kabil - 27.04.2021
Afganistan'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 7 ölü, 70 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Paghman ilçesinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı.
Kabil - 27.04.2021
Kabil'de iki otobüsün çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 70 kişi yaralandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Kabil - 27.04.2021
Afganistan'da 407 DEAŞ üyesi yakalandı
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı Ahmad Ziya Sırac, başkent Kabil'deki basın toplantısında, ülke genelinde düzenlenen operasyonlar sonucu 407 DEAŞ üyesinin yakalandığını söyledi.
Kabil - 25.04.2021
Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı'na göre Afganlar yabancı kuvvetlerin çekilmesi konusunda endişelenmemeli
Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Afgan güvenlik güçlerinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu belirtti.
Kabil - 24.04.2021
Kabil'de silahlı saldırılarda 5 kişi öldü
Afganistan'ın başkent Kabil'de düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile bir akademisyen hayatını kaybetti.
Kabil - 21.04.2021
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan'a 300 milyon dolar yardım yapacaklarını duyurdu
Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Washington'un Kabil'e destek vermeye devam edeceğini belirtti.
Kabil - 21.04.2021
Kabil'de güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de gece saatlerinde güvenlik güçlerinin konvoyuna yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Kabil - 20.04.2021
Son dakika haberleri: Afgan halkı, ABD'nin asker çekme kararıyla barışın ve istikrarın geleceğini umuyor
Kabil - 20.04.2021
Kabil'de askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir askeri araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 asker ile araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Kabil - 20.04.2021
Son dakika haberleri! ABD'nin yeniden Afganistan'a asker gönderme planı yok
Günlük basın toplantısında, ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da durum kötüleşirse bölgeye terörle mücadele birliklerinin sevk edilmesinin olası olup olmadığı sorusuna Kirby, "Kabil hükümetiyle terörle mücadele güçlerinin yeniden Afganistan'a sevk edilmesi ihtimaline ilişkin herhangi bir görüşmemiz yok.
Kabil - 18.04.2021
Son dakika haberi: Afganistan halkı ABD'nin ülkeden çekilme kararının zamanlamasından rahatsız
Kabil - 16.04.2021
Afganistan barış sürecinde kritik aşama
Afganistan'da barışın sağlanması maksadıyla Taliban örgütü ile Afgan hükümeti arasında barış görüşmeleri başlatılmasına yönelik ilk girişim Obama döneminde gündeme gelmiş, lakin 2011 ila 2013 yılları arasındaki girişim ve çabalardan herhangi bir sonuç alınamamıştı. 2013 Haziran'ında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan görüşmeler ise müzakerelerin yürütüleceği ofise Taliban'ın "Afganistan İslam Emirliği" tabelasını ve sözde bayrağını asması yüzünden Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından iptal edilmişti. Ofis bir ay sonra kapatılırken barış müzakereleri de uzunca bir süre askıya alındı. Aradan geçen üç yılın ardından Pakistan'ın öncülüğünde, ABD ve Çin'in de katılım gösterdiği bir görüşme gerçeklemiş, fakat 2016'daki Taliban-Kabil barış görüşmesinden de herhangi bir sonuç alınamamıştı.
Kabil - 16.04.2021
ABD Dışişleri Bakanı, yabancı güçler Afganistan'dan çekilince tekrar iç savaş yaşanmayacağını söyledi
Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından tekrar iç savaşın yaşanmayacağını ifade etti.
Kabil - 15.04.2021
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile asker çekme kararını görüştü
Son dakika haber: Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ülkeden Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunu ele aldı.
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