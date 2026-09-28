Haberler

Kabil'deki Konfüçyüs Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır Afgan öğrencilere Çince öğretiyor.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kabil'deki Konfüçyüs Enstitüsü yaklaşık 20 yıldır Afgan öğrencilere Çince öğretiyor.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kabil Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü, yaklaşık 20 yıldır yüzlerce Afgan öğrenciye Çince öğretiyor. 2008'de kurulan enstitü, her yıl merkezi sınavla sınırlı sayıda lise mezunu kabul ederken Nangarhar Üniversitesi ve Kabil'deki özel kurumda da tamamlayıcı Çince kursları veriliyor.

KABİL, 28 Eylül (Xinhua) -- Afganistan'ın Kabil Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Konfüçyüs Enstitüsü, yaklaşık 20 yıldır yüzlerce Afgan öğrencinin Çince dil becerileri kazanmasını sağlıyor.

2008 yılında kurulan enstitü, Çince eğitimine yönelik talebin oldukça yüksek olduğu ülkede her yıl yapılan merkezi giriş sınavıyla yalnızca sınırlı sayıda lise mezunu öğrenci kabul ediyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Üniversitesi'nde ve başkent Kabil'deki özel bir eğitim kurumunda da tamamlayıcı Çince kursları veriliyor.

Kaynak: Xinhua
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Mahsun Kırmızıgül söyledi, Halil Ergün efkârlandı

Usta oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Mahsun söyledi, o efkarlandı
Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!

Sokakta tartışmada öldürüldü denmişti! ASKİ çalışanı Haluk Taş'ın elleri bağlanıp işkence gördüğü ortaya çıktı

Sokakta öldürüldü denmişti! Elleri bağlı halde işkence görmüş
Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası