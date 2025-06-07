77 İnşaat, Afganistan'da Rüzgar Enerjisi Yatırımlarına Hız Veriyor

Afganistan'daki enerji yatırımlarını sürdüren 77 İnşaat, rüzgar enerjisinin ilk fazı olan 43,2 megavat elektrik üretim santrali için 65 milyon dolar yatırım yapacak.

Afganistan'ın Herat şehrinde Türk müteahhitlik firması olan 77 İnşaat'ın yapımını üstlendiği toplam 200 megavat kurulu güç kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, bazı kabine üyeleri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, 77 İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv ile davetliler katıldı.

Bu yatırım kapsamında firma, rüzgar enerjisinin ilk fazı olan 43,2 megavat elektrik üretim santrali için Afganistan'a 65 milyon dolar yatırım yapacak.

"Türkiye'nin Afganistan'daki imajı çok güçlü"

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Emre Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk firmalarının bugüne kadar Afganistan'da yaklaşık 7 milyar dolar tutarında birçok yatırım yaptığını söyledi.

Türk firmalarının Afganistan'da çok sayıda altyapı ve üstyapı hizmetini hayata geçirdiğini belirten Ünal, "77 İnşaat firmamız tarafından geliştirilen proje kapsamında rüzgar türbin teknolojisi ilk defa bir Türk firması aracılığıyla Afganistan'a taşınacak. Firmalarımızca geliştirilen projeler Afganistan'ın sadece bugününe değil aynı zamanda geleceğinin inşası açısından da son derece önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'nin Afganistan'daki imajının çok güçlü olduğunu vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Afganistan'da Türk mallarına ve Türk mühendisliğine duyulan yüksek güven ihracatımızın ve yatırımlarımızın geliştirilmesi noktasında stratejik avantaj sağlıyor. Zengin yer altı kaynaklarına sahip olan Afganistan iş kurma maliyeti, gümrük vergisi avantajı, genç ve ucuz iş gücüne erişim gibi imkanları dolayısıyla yatırım potansiyeli açısından öne çıkıyor. Afganistan'da öncelikli olarak enerji, madencilik, inşaat, sağlık, tarım ve hayvancılık alanlarında önemli bir yatırım potansiyeli bulunuyor."

Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının ikili ticaret hacmi ve yatırımları artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.