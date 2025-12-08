Albüm: Afganistan'daki Max Garment Fabrikası, Çin'den Aldığı Makineler ve Hammaddelerle Üretim Sağlıyor

KABİL, 8 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Max Garment Fabrikası'nda, 2.000'den fazla kadın ve erkek yoğun vardiyalarda çalışıyor. İşçiler arasında yer alan 120 kadın ithal iplikleri ellerinde güç sembolüne dönüştürerek gelenekçi engellere meydan okuyor.

Max Garment Fabrikası'nın kurucusu Zakria Sadeq Moradi, fabrikanın tüm son teknoloji makineleri ve hammaddelerinin Çin'den geldiğini söyledi. Moradi, söz konusu ortaklığı överek "Malzemelerin kalitesinden fazlasıyla memnunuz" dedi ve "Tedarikçilerimiz, sadece bize değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilere de en kaliteli ürünleri en düşük fiyatlarla sunuyorlar" diye ekledi.