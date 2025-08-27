Kabil'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 25 Ölü, 27 Yaralı

Kabil'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 25 Ölü, 27 Yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazanın şoförün ihmalinden kaynaklandığı bildirildi.

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, başkent Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini belirten Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu söyledi.

