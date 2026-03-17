Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Afganistan yönetimi, başkent Kabil'deki bir hastaneye düzenlenen saldırıda 400 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, saldırının pazartesi akşamı gerçekleştiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI TEDAVİ EDİLİYORDU

Afganistan hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hava saldırısının yerel saatle yaklaşık 21.00'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi edildiği bir hastaneyi hedef aldığını belirtti. Fitrat, saldırının 2 bin yatak kapasiteli hastanenin büyük bölümünü yıktığını ve şu ana kadar 400 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer, saldırıda yaklaşık 250 kişinin de yaralandığını ve kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Yerel televizyon kanallarının paylaştığı görüntülerde güvenlik güçlerinin el fenerleriyle enkazdan yaralıları çıkardığı, itfaiye ekiplerinin ise yıkılan binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

AFGANİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mujahid, olayın sivilleri hedef aldığını savunarak saldırıyı sert sözlerle kınadı. Mujahid, hayatını kaybeden ve yaralananların hastanede tedavi gören kişiler olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN: ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALDIK

Pakistan ise iddiaları reddetti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in sözcüsü Mosharraf Zaidi, Pakistan'ın Kabil'de bir hastaneyi hedef aldığı yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Pakistan Enformasyon Bakanlığı da saldırıların askeri tesisler ve militan altyapısına yönelik olduğunu açıkladı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.