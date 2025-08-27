Kabil'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı

Kabil'de yolcu otobüsü devrildi: 25 ölü, 27 yaralı
Afganistan'ın Kabil kentinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, kazanın nedeninin şoförün ihmal olduğunu açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Tolo News'in haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

KAZAYA, ŞOFÖRÜN İHMALİ NEDEN OLDU

Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini aktaran Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti. Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
