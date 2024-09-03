Afganistan'da Yunus Emre Enstitüsü Kursiyerlerine Sertifikalar Verildi

Afganistan'da, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği takı tasarımı, hat, tezhip ve Osmanlı Türkçesi kurslarından mezun olan 55 kursiyer sertifikalarını aldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Afganistan'da Türk kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda açılan kursları tamamlayanlar için tören düzenlendi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği kampüsündeki törene, büyükelçilik personelinin yanı sıra Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

YEE Kabil Türk Kültür Merkezi tarafından başlatılan kültür-sanat kurslarını başarı ile bitiren 55 kursiyere sertifikaları verildi.

Takı tasarım, hat, tezhip ve Osmanlı Türkçesi kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'ın elinden aldı.

Törende kursiyerlerin ürettiği eserler, davetlilerin beğenisine sunulurken, Türk mutfağından lezzetler de ikram edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, YEE'nin Afganistan'daki faaliyetlerinin iki ülke halklarını yakınlaştırdığını belirtti.

YEE Kabil Türk Kültür Merkezi Koordinatör Vekili Gündüz Pulat ise kursiyerlere hitaben "Başarıyla tamamladığımız bu kurslar sayesinde sadece Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımakla kalmadınız, ayrıca geleceğinize daha güvenle bakabileceğiniz bir meslek sahibi de oldunuz." dedi.

Kursiyerlere çeşitli hediyeler de takdim edildi.