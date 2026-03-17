400 kişinin öldüğü saldırıdan kurtulan şahıs: Kıyamet günü gibiydi

Afganistan'da pazartesi gecesi düzenlenen saldırıya ilişkin bilanço ağırlaşıyor. Taliban yönetimi, saldırıda en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini, 250 kişinin de yaralandığını açıkladı. Pakistan ise hastanenin hedef alındığı iddialarını reddederek yalnızca askeri noktaların vurulduğunu savundu.

"YURTTAKİ 25 KİŞİDEN SADECE BEN KURTULDUM"

Saldırıdan sağ kurtulanlardan Ahmad, olay anını "kıyamet gibi" sözleriyle anlattı. Hastanede gönüllü güvenlik görevlisi olarak da çalışan Ahmad, iftar sonrası kaldıkları yurtta saldırıya yakalandıklarını belirterek, "25 kişiyle birlikteydik, sadece ben hayatta kaldım. Her yer alev aldı" dedi.

Hastanenin radyoloji bölümünde çalışan Mohammad Mian da özellikle genç hastaların kaldığı alanların hedef olduğunu belirterek, "Bombaların düştüğü yerlerde kimse hayatta kalmadı" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDA CESETLER, YANMIŞ BİNALAR

Saldırının ardından hastanede büyük yıkım oluştu. Reuters ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, tek katlı binaların duvarlarının karardığı, birçok yapının tamamen yıkıldığı ve kişisel eşyaların enkaz arasında kaldığı görüldü.

Bazı yatakhanelerde ranzaların ayakta kaldığı ancak çatının tamamen çöktüğü dikkat çekti. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

"ÇIĞLIKLAR HER YERDEN GELİYORDU"

Hastanede görev yapan sağlık yetkilisi Dr. Ahmad Wali Yousafzai, saldırı sırasında art arda üç patlama yaşandığını belirterek, "Patlamaların etkisiyle insanlar savruldu. Her yerden yardım çığlıkları geliyordu ama herkesi kurtaracak kadar personel yoktu" dedi.

Ambulans şoförü Haji Fahim ise saatler boyunca enkazdan çıkarılan cenazeleri taşıdığını belirterek, "Hâlâ enkaz altında cesetler var" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN İDDİALARI REDDETTİ

Afganistan yönetimi saldırının bir hastaneyi hedef aldığını öne sürerken, Pakistan tarafı bu iddiaları reddetti. İslamabad yönetimi, saldırılarda yalnızca "askeri tesisler ve terör altyapısının" hedef alındığını savundu. Saldırı, iki ülke arasında son haftalarda tırmanan çatışmaların en kanlı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.