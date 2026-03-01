Taliban İran'ı mı destekliyor, ne açıklama yaptı? Taliban, ABD-İran savaşında kimi destekliyor, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ne dedi?

Bölgede tansiyon yükseliyor, gözler Taliban'a çevrildi. ABD ve İran arasındaki savaşta Kabil yönetiminin tutumu merak edilirken, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in açıklamaları kafaları karıştırdı. Taliban gerçekten İran'ı mı destekliyor, yoksa farklı bir strateji mi izliyor? İşte bu soruların cevabı ve dikkat çeken detaylar haberin devamında yer alıyor.

TALİBAN İRAN'I MI DESTEKLİYOR?

Evet, Taliban yönetimi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan yana bir tutum sergiliyor. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil yönetiminin bu süreçte Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı ve bölgesel kriz sırasında taraflarını net biçimde İran'dan yana belirlediklerini ifade etti.

TALİBAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Zabihullah Mücahid, İran radyosuna verdiği röportajda, savaşın fiilen başlamasının ardından İran'ın yardım talep etmesi durumunda Afganistan'ın destek vereceğini söyledi. Mücahid ayrıca, İran'ın ABD ve İsrail karşısında üstün geleceğini savundu.

TALİBAN İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

Taliban, resmi açıklamaya göre İran ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Mücahid, Kabil yönetiminin savaşta Tahran'a destek vermeye açık olduğunu belirtti ve bölgesel ilişkileri güçlendirme adımlarının süreceğini işaret etti.

"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mücahid, İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, savaşın fiilen başlamasının ardından İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin destek vereceğini söyledi. "İran ile iş birliği yapmaya hazırız" diyen Mücahid, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"İRAN ÜSTÜN GELECEK"

Taliban sözcüsü, İran'ın daha önce İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan galip çıktığını savundu. Mücahid, mevcut savaşta da İran'ın ABD ve İsrail karşısında üstün geleceğini ifade etti.

TALİBAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atmıştı. Son dönemde İran ile diplomatik temaslar ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Mücahid'in savaş başladıktan sonra yaptığı bu açıklama, Taliban'ın bölgesel krizde tarafını net biçimde İran'dan yana belirlediğini ortaya koydu.