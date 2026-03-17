Pakistan, Kabil ve Nangarhar'da askeri tesisleri hedef aldığını duyurdu

Pakistan, Afganistan'ın Kabil ve Nangarhar bölgelerinde askeri tesisleri hedef aldığını açıkladı. Afganistan yönetimi ise saldırının madde bağımlıların tedavi edildiği bir merkezi vurduğunu belirtti. Her iki taraf da olayla ilgili karşılıklı suçlamalarda bulundu.

Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ve Nangarhar'da askeri tesisleri hedef aldığını duyururken, Afganistan yönetimi, Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezin vurulduğunu açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki teyit hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın, 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" kaydedildi.

Dawn'a konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları da Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığını, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiğini belirtti.

Öte yandan Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Pakistan'ın bir kez daha Afganistan'ın hava sahasını ihlal ettiği ve Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezi hedef aldığı" paylaşımında bulundu.

Mücahid, saldırıda hastalardan ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bunun "tüm kabul görmüş ilkelere aykırı" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" vurgulandı.

Pakistan'ın, Kabil ve Nangarhar'daki operasyonlarının, "madde bağımlılarının tedavi edildiği merkezin hedef alındığı şeklinde yansıtılmasının sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas ve kamuoyunu kışkırtma amacı taşıdığı" savunuldu.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede PakistanTalibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
