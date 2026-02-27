Haberler

Pakistan ordusunun Afganistan'a yağdırdığı bombalar havadan görüntülendi

Pakistan ordusunun Afganistan'a yağdırdığı bombalar havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Pakistan ordusunun Afganistan'a yağdırdığı bombalar havadan görüntülendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan-Afganistan sınırında yaşanan çatışmalarda yaşanan can kaybı 2'si Pakistan askeri olmak üzere 60'a yükselirken Pakistanlı güvenlik kaynakları, Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehirlerine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Öte yandan, Pakistan ordusunun saldırıları, drone aracılığıyla havadan da görüntülendi.

Pakistan- Afganistan arasındaki sınır çatışmalarında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

PAKİSTAN UÇAKLARI AFGANİSTAN'IN BAŞKENTİ KABİL VE KANDAHAR'I BOMBALADI

Pakistanlı güvenlik kaynakları, gece saatlerinde şiddetlenen çatışmalar sırasında havalanan Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Afganistan'ın başkenti Kabil'e ve Kandahar şehrine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynaklar ayrıca Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kurram bölgesinde Afganistan'ın Taliban yönetimine ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi. Saldırılar kapsamında ayrıca Nangarhar vilayetinde bir mühimmat deposunun imha edildiği aktarıldı. Öte yandan, Pakistan ordusunun saldırıları, drone aracılığıyla havadan da görüntülendi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN AFGAN GÜÇLERİNİN SAYISI 58'E ULAŞTI"

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Ataullah Tarar, son gelişmelerle birlikte Pakistan ordusunun Afganistan'ın saldırılarına verdiği karşılık sonucunda etkisiz hale getirilen Afganistan güvenlik güçlerinin sayısının 58'e ulaştığını, 102 Afgan güvenlik görevlisinin ise yaralandığını açıkladı. Pakistan'dan daha önce yapılan bir açıklamada, 2 Pakistanlı askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Tarar, daha önceki açıklamasında Afganistan'ın sınır hattı boyunca gerçekleştirdiği saldırıların "nedensiz" olduğunun altını çizerken, Afgan askeri unsurlarına yönelik özel bir operasyon başlatıldığını kaydetmişti.

AFGANİSTAN GENİŞ ÇAPLI TAARRUZ OPERASYONLARI BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz saatlerde Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki hava saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı. Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin ele geçirildiğini söylemişti.

PAKİSTAN, DEAŞ VE TTP HEDEFLERİNİ VURMUŞTU

Sınırda yaşanan son çatışmalar, Pakistan'ın 22 Şubat'ta Afganistan'a yönelik hava saldırılarının ardından geldi. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, Pakistan'ın Afganistan topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamasında, Pakistan-Afganistan sınırında Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ve terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna ait 7 noktanın vurulduğunu aktarmıştı. Chaudhry, "Operasyonlar kapsamında Pakistan yedi farklı hedefi vurdu ve en az 70 terörist öldürüldü" demişti.

Afgan yetkililer ise söz konusu saldırıda sivil kayıplar olduğunu iddia ederek saldırıya misilleme gerçekleştirileceğine yönelik açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Jamie Carragher'dan canlı yayında Galatasaray taraftarını küplere bindirecek tahmin

Liverpool'un efsanesinden Galatasaraylıları küplere bindirecek tahmin
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum

Uğurcan'dan ima dolu paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı