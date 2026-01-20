Haberler

Albüm: Afganistan'ın Başkenti Kabil'de Patlama: 1'i Çinli 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Kabil'de meydana gelen patlamada bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çin Dışişleri Bakanlığı yardım çağrısında bulundu.

KABİL, 20 Ocak 2026 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Afganistan'ın başkenti Kabil'de pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen patlamada bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5 Çinlinin de yaralandığını söyledi.

Guo basın toplantısında, Afganistan yetkililerine acil yardım çağrısında bulunduklarını ve yaralıların tedavisi için her türlü çabanın gösterilmesini istediklerini ifade etti.

İnsani yardım kuruluşu EMERGENCY, patlamanın ardından kadın ve çocuklar dahil yaklaşık 20 kişinin Kabil'deki tıp merkezine kaldırıldığını ve bunlardan 7'sinin hastaneye geldiğinde hayatını kaybetmiş olduğunu belirtti.

