Çin, Afganistan'a Deprem Yardımı Gönderdi

KABİL, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin hükümetinin Afganistan'a gönderdiği acil deprem yardım malzemelerinin ilk partisi pazar günü Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait iki Y-20 uçağıyla taşınan yardım, depremden etkilenen bölgelerde çadır ve battaniye gibi acilen ihtiyaç duyulan malzemeleri içeriyor.

Çin'in Afganistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bao Xuhui, Afganistan Kırsal Rehabilitasyon ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Şerafeddin Müslim ve Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Afet Yönetimi Kurumu ve Kızılay temsilcilerinin katılımıyla teslim töreni düzenlendi.

Bao, Kuner'in de aralarında bulunduğu bazı vilayetleri vuran şiddetli depremin büyük can kaybına ve maddi hasara yol açtığını söyledi. Çin hükümetinin vakit geçirmeksizin Afganistan'a acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini belirten Bao, kararın Çin hükümeti ve halkının Afganistan hükümeti ve halkına yönelik dostluğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Bao, Afganistan hükümetinin liderliğiyle afet bölgelerindeki insanların zorlukları aşıp, evlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edeceklerini vurguladı.

Müslim ise Çin hükümetinin gönderdiği acil yardım paketinin ilk partisinin afet bölgelerindeki insanlara büyük destek sağlayacağını belirtti.

Afgan liderlerin Çin'in deprem sonrası sunduğu içten taziye ve değerli desteği takdirle karşıladığını belirten Müslim, Çin halkının Afgan halkına olan dostluğunu daima hatırlayacaklarını vurguladı.