Albüm: Kabil'de Bir Hastaneye Düzenlenen Saldırıda En Az 400 Kişi Hayatını Kaybetti

KABİL, 17 Mart (Xinhua) -- Afganistan'dan bir yetkili salı günü yaptığı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin pazartesi gecesi geç saatlerde ülkenin başkenti Kabil'deki uyuşturucu bağımlılığı tedavi merkezini hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda en az 400 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 250 kişinin yaralandığını söyledi.

Pakistan ise Afgan hükümetinin iddialarını yalanlayarak, ülkenin Afganistan'daki askeri tesisleri ve teröristlere destek sağlayan altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua