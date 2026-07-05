Bm: Afganistan'ın Başkenti Kabil'de İçme Suyu Krizi Giderek Artıyor

KABİL, 5 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın başkenti Kabil'de içme suyu sıkıntısının giderek kötüleştiğini belirterek, su krizinin kentin gelecekteki kalkınması için ciddi bir engel teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Yerel medya kuruluşu TOLOnews'in pazar günü aktardığına göre, azalan yeraltı suyu seviyeleri, hızlı nüfus artışı ve iklim değişikliği, Kabil'in su kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırarak başkenti bölgedeki su krizinden en çok etkilenen kentsel alanlardan biri haline getirdi.

Yetkililer, su sıkıntısını gidermek amacıyla büyük ölçekli altyapı projelerine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kabil'in yıllardır içme suyu sıkıntısıyla mücadele ettiğini vurgulayan haberde, yetkililerin su tedarikini iyileştirmeye yönelik süregelen çabalarına rağmen, söz konusu krizin kentin artan nüfusu için büyük bir sorun teşkil etmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua