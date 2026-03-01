Haberler

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İran savaşının başlamasının ardından Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın İran'la iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıklayarak Kabil yönetiminin bölgesel krizde tarafını Tahran'dan yana seçtiğini duyurdu.

  • Taliban, ABD ile İran arasındaki savaşta İran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
  • Taliban sözcüsü, İran'ın ABD karşısında üstün geleceğini savundu.
  • Taliban, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra İran ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerini artırdı.

ABD ile İran arasında başlayan savaşın ardından Taliban yönetimi açık şekilde pozisyon aldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD'nin İran'a yönelik saldırıları karşısında Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

"İRAN İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Mücahid, İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, savaşın fiilen başlamasının ardından İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin destek vereceğini söyledi. "İran ile iş birliği yapmaya hazırız" diyen Mücahid, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"İRAN, ABD KARŞISINDA ÜSTÜN GELECEK"

Taliban sözcüsü, İran'ın daha önce İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan galip çıktığını savundu. Mücahid, mevcut savaşta da İran'ın ABD karşısında üstün geleceğini ifade etti.

TALİBAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirme yönünde adımlar atmıştı. Son dönemde İran ile diplomatik temaslar ve ekonomik ilişkiler artış gösterdi. Mücahid'in savaş başladıktan sonra yaptığı bu açıklama, Taliban'ın bölgesel krizde tarafını net biçimde İran'dan yana belirlediğini ortaya koydu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
Türk gemilerine 'Hürmüz Boğazı' uyarısı! Alarm durumu Kod 3'e yükseltildi

Türk gemilerine "Hürmüz" uyarısı! Alarm durumu Kod 3
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

İran'a saldıran İsrail'e komşusundan ağır darbe