Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Afganistan'da resepsiyon verdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna, Kabil'de mukim kordiplomatik ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY) Kabil temsilcileri ile iş insanları katıldı.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarının yad edildiği törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık yolunda sergilediği eşsiz azim, kararlılık ve fedakarlığının simgesi olduğunu ifade etti.

Ünal, son yıllarda Türk savunma sanayisinde elde edilen büyük ilerlemelerin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sistemlerinin, Türkiye'nin bağımsızlığını daha da pekiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşe Vekili Barış Eriş de resepsiyonda konuşma yaptı.