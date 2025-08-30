Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Afganistan'da resepsiyon verdi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Afganistan'da resepsiyon verdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna, Kabil'de mukim kordiplomatik ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlık kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk Kızılay ve Türk Hava Yolları (THY) Kabil temsilcileri ile iş insanları katıldı.

30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıralarının yad edildiği törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, resepsiyonda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık yolunda sergilediği eşsiz azim, kararlılık ve fedakarlığının simgesi olduğunu ifade etti.

Ünal, son yıllarda Türk savunma sanayisinde elde edilen büyük ilerlemelerin yanı sıra yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sistemlerinin, Türkiye'nin bağımsızlığını daha da pekiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşe Vekili Barış Eriş de resepsiyonda konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'den komşu ülkeye ağır darbe! Başbakan ve bakanlar öldü
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz sonrası yılanın başını koparttık

Başkomutan, yeni mezun teğmenlere seslendi: Yılanın başını kopardık
Tüyleri diken diken eden deney! Kimse yerinden oynatamadı, anlayanın gözleri doldu

Kimse yerinden bile oynatamadı, anlayanın gözleri doldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide istenmeyen görüntüler: İmamın uyarısı da işe yaramayınca dışarı çıkarıldılar

İmamın uyarısına da aldırış etmeyen 2 kişiyi camiden çıkardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.