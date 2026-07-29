Afganistan son bir yılda yaklaşık 2.000 tarihi eser ve yapıyı restore etti

KABİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğu yakasında bulunan Şevaki Stupası, 28 Temmuz 2026.

Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin zengin kültürel mirasını koruma ve tanıtma çalışmaları kapsamında son bir yılda yaklaşık 2.000 tarihi eser ve yapının restore edilerek koruma altına alındığını bildirdi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua