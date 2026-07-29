Haberler

Afganistan son bir yılda yaklaşık 2.000 tarihi eser ve yapıyı restore etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KABİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğu yakasında bulunan Şevaki Stupası, 28 Temmuz 2026. Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin zengin kültürel mirasını koruma ve tanıtma çalışmaları kapsamında son bir yılda yaklaşık 2.

KABİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğu yakasında bulunan Şevaki Stupası, 28 Temmuz 2026.

Afganistan hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin zengin kültürel mirasını koruma ve tanıtma çalışmaları kapsamında son bir yılda yaklaşık 2.000 tarihi eser ve yapının restore edilerek koruma altına alındığını bildirdi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İran, Umman'ın teklifini reddetti: 'Savaşın yeniden başlamasına hazırız' demişlerdi

Hürmüz anlaşmazlığı tam gaz: Savaş çanları yeniden çalacak
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda

Dünya nefesini tuttu! Bu hamle küresel dengeleri değiştirebilir
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz