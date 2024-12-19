Kabil'de Kış Mevsimi ile Birlikte Hava Kirliliği Artıyor

KABİL, 19 Aralık (Xinhua) -- Kış mevsimi yaklaşırken, kömür, lastik ve diğer düşük kaliteli yakıtlardan çıkan yoğun ve tehlikeli duman, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki milyonlarca kişinin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.