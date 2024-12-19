Kabil'de Kış Mevsimi ile Birlikte Hava Kirliliği Artıyor
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla, Kabil'deki kömür ve diğer düşük kaliteli yakıtların kullanımı nedeniyle hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşıyor, bu durum milyonlarca kişinin sağlığını tehdit ediyor.
KABİL, 19 Aralık (Xinhua) -- Kış mevsimi yaklaşırken, kömür, lastik ve diğer düşük kaliteli yakıtlardan çıkan yoğun ve tehlikeli duman, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki milyonlarca kişinin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel