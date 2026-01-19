Kabil'de Patlama: Resmi Açıklama Bekleniyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şahrı Nev bölgesinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve detaylar netleşmedi. Patlama sonrası bölgedeki durumun ne olduğu konusunda bilgiler bekleniyor.
AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldiği bildirildi.
Afganistan basını, başkent Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya