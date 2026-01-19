Haberler

Kabil'de Patlama: Resmi Açıklama Bekleniyor

Güncelleme:
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Şahrı Nev bölgesinde bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve detaylar netleşmedi. Patlama sonrası bölgedeki durumun ne olduğu konusunda bilgiler bekleniyor.

Afganistan basını, başkent Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

